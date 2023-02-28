Шишев Антон Тимофеев
Место рождения
Дата рождения10.07.1841
Дата смерти02.09.1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1841
Отец: Шишев Тимофей Петров
Крещение
11.07.1841
воспреемники: Онаго жь села уделна кресьянинъ Петръ Ивановъ Девятовъ и и уделно кресьянска вдова Авдотья Петрова дочь Шишова | Казанская церковь
Смерть
02.09.1841
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
04.09.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви