Шишев Антон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишев Антон Тимофеев

Шишев Антон Тимофеев

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.07.1841

Дата смерти

02.09.1841

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1841

Отец: Шишев Тимофей Петров

Мать: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь села уделна кресьянинъ Петръ Ивановъ Девятовъ и и уделно кресьянска вдова Авдотья Петрова дочь Шишова | Казанская церковь
Смерть
02.09.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
04.09.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close