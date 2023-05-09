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Вашутин Руслан Сергеевич
Вашутин Руслан Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Вашутина Галина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989
Отец: не указан
Мать:
Вашутина Галина Анатольевна
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