Вашутин Руслан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашутин Руслан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989

Отец: не указан

Мать: Вашутина Галина Анатольевна