Борзилова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевердин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крикунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1974
Дочь: Назарова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович