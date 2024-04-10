Борзилова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзилова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевердин Иван

Мать: Шевердина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крикунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзилов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1974

Дочь: Назарова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Крикунов Владимир Александрович

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