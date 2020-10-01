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Абубякиров Умяр

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Минажетдинов(миначев) Абубякир (Абуш)

Мать: Зайнаб

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
28.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абубякирова Асьма

с.СуыкСу Кр.-Октябрьского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абубякирова Асьма

Военная награда
Неизвестно
Абубякиров Умяр . Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Ключище. Юбилейная картотека
Смерть
?.10.2020
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