Абубякиров Умяр
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1926
Дата смерти?.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Минажетдинов(миначев) Абубякир (Абуш)
Мать: Зайнаб
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
28.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абубякирова Асьма
с.СуыкСу Кр.-Октябрьского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абубякирова Асьма
Военная награда
Неизвестно
Абубякиров Умяр . Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Ключище. Юбилейная картотека
Смерть
?.10.2020