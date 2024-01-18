Левина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капранов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлыстова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Левин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Левин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Фёдор
Смерть
Неизвестно