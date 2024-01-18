Левина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капранов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлыстова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Левин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Левин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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