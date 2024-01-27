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Курчатов Алексей Константинович

Место рождения

Симской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда

Дата рождения

14.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1836

Отец: Курчатов Константин

Мать: не указана

Симской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда
Рождение ребёнка
06.07.1869

Сын: Курчатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна

Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курчатов Мартирий Алексеевич

Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курчатов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курчатов Любовь Филаретовна

Смерть
Неизвестно
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