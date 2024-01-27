Курчатов Алексей Константинович
Место рожденияСимской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда
Дата рождения14.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1836
Отец: Курчатов Константин
Мать: не указана
Симской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда
Рождение ребёнка
06.07.1869
Сын: Курчатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна
Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Курчатов Мартирий Алексеевич
Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курчатов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Курчатов Любовь Филаретовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно