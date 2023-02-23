Калялина Анастасия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Арина Дмитриева
Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов
Место жительства
1850
45,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно