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Калялина Анастасия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калялин Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Арина Дмитриева

Отец ребёнка: Калялин Дмитрий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
45,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калялин Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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