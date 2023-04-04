Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимир

Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Галина Даниловна

Смерть
Неизвестно