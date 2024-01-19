Посекун (Сушкова) Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посекун (Сушкова) Феодосия Федоровна

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.05.1894

Дата смерти

21.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Муж: Посекун Михаил Петрович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
МК Успенской церкви слободы Бутурлиновка, ГАВО И331Оп2Д243 Поручители: По жениху - Михаил Андреев Демченко и Алексей Иванов Мартиненко. По невесте - Михаил Матвеев Боенко и Митрофан Михайлов Боенко.
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.

Сын: Посекун-Посикунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Посекун Михаил Петрович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
МК Успенской церкви слободы Бутурлиновка, ГАВО И331Оп2Д243, восприемники - Митрофан Михайлов Боенко и Андрея Ковтуна законная жена Наталия Иванова.
Смерть
21.07.1976
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
От рака прямой кишки 4 стадии.
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