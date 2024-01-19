Посекун (Сушкова) Феодосия Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1894
Дата смерти21.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
МК Успенской церкви слободы Бутурлиновка, ГАВО И331Оп2Д243 Поручители: По жениху - Михаил Андреев Демченко и Алексей Иванов Мартиненко. По невесте - Михаил Матвеев Боенко и Митрофан Михайлов Боенко.
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.
Сын: Посекун-Посикунов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Посекун Михаил Петрович
МК Успенской церкви слободы Бутурлиновка, ГАВО И331Оп2Д243, восприемники - Митрофан Михайлов Боенко и Андрея Ковтуна законная жена Наталия Иванова.
Смерть
21.07.1976
От рака прямой кишки 4 стадии.