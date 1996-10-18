Соловейчик Симон Львович
Место рождения
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти18.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1996
Смерть
18.10.1996