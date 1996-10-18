Соловейчик Симон Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик Симон Львович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

18.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1944 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.1996
Москва, город федерального значения Москва
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