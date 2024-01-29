Глущук Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1939
Дочь: Глущук Эмма Михайловна
Мать ребёнка: Кузовкова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1941
Дочь: Смирнова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кузовкова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва