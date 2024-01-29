Глущук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущук Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1939

Дочь: Глущук Эмма Михайловна

Мать ребёнка: Кузовкова Ольга Александровна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Смирнова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кузовкова Ольга Александровна

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовкова Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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