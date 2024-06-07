Жиров Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно