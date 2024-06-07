Жиров Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиров Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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