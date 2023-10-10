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Киселева Александра

Место рождения

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Киселев Виктор Борисович

Отец ребёнка: Киселев Борис

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Нина Борисовна

Отец ребёнка: Киселев Борис

Березайка, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Киселев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Борис

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