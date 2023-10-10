Киселева Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Киселев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Нина Борисовна
Отец ребёнка: Киселев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Геннадий Борисович
Отец ребёнка: Киселев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Борис