Хорькова (Упорова) Федора
Место рожденияИрбитский Завод, Пермской губернии
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Упоров Федор
Мать: Упорова Наталья
Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Рождение ребёнка
18.12.1939
Сын: Хорьков Владимир
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Рождение ребёнка
24.07.1950
Дочь: Чупракова Надежда
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Рождение ребёнка
23.02.1953
Дочь: Лопатеева (хорькова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Рождение ребёнка
12.08.1955
Сын: Хорьков Евгений
Отец ребёнка: Хорьков Василий
Смерть
1994