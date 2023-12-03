Хорькова (Упорова) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорькова (Упорова) Федора

Хорькова (Упорова) Федора

avatar

Место рождения

Ирбитский Завод, Пермской губернии

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Упоров Федор

Мать: Упорова Наталья

Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1939

Сын: Хорьков Владимир

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1950

Дочь: Чупракова Надежда

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1953

Дочь: Лопатеева (хорькова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1955

Сын: Хорьков Евгений

Отец ребёнка: Хорьков Василий

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Смерть
1994
Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close