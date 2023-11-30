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Булыгин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1852 по 1858 ст.

Дата смерти

12.09.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1858 г.р.

Дети

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Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1858 ст.

Отец: Булыгин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1882 ст.

Жена: Булыгина Параскева Сергеевна

Звенигород, Звенигород, Московская область
По жениху дер. Ликина кр-не: Федор Афанасьев, Григорий Васильев и бессрочный рядовой Иван Васильев; по невесте села Перхушкова кр-не: Никифор и Петр Сергеевы и Федор Иванов ЦГА Москвы, фонд №203, опис... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Сергеевна

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Смерть
12.09.1912 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4331, стр. 127
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