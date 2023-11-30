Булыгин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1852 по 1858 ст.
Дата смерти12.09.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1858 ст.
Отец: Булыгин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1882 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
По жениху дер. Ликина кр-не: Федор Афанасьев, Григорий Васильев и бессрочный рядовой Иван Васильев; по невесте села Перхушкова кр-не: Никифор и Петр Сергеевы и Федор Иванов ЦГА Москвы, фонд №203, опис... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1893
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Сергеевна
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Смерть
12.09.1912 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4331, стр. 127