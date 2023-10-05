Гончарова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гаврилов Егор Яковлевич

Мать: Гаврилова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Смирнова Мирия Васильевна

Отец ребёнка: Гончаров Филипп Артемович

Спасское, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Васильевна

Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеньков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеньков Василий Еремеевич

Смерть
1968
Спасское, Шумилинский район, Витебская область
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