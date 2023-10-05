Гончарова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Смирнова Мирия Васильевна
Отец ребёнка: Гончаров Филипп Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Васильевна
Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеньков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зеньков Василий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968