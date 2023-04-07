Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никонович
Смерть
Неизвестно