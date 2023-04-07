Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никонович

Смерть
Неизвестно