Грибовский Никита Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибовский Никита Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1897

Сын: Грибовский Иосиф(Осип) Никитович

Мать ребёнка: Феодосия Ананьевна

Церковь Свято-Успенская в Деревне Казимировская Слободка,вблизи деревни Змеевка. Выявлена запись о рождении 18 ноября 1897г. по старому летоисчислению,сына Осипа у крестьянина деревни Змеевка Н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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