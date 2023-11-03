Швырева Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Швырев Михаил
Рождение ребёнка
Около 05.02.1774
Дочь: Атаманская Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Швырев Михаил
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
дев. Параскева Михайлова Москвина
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Швырев Михаил
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Шептанова? Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Швырев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швырев Михаил
Смерть
После 1795