Швырева Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева Агрофена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Швырев Василий Михайлов

Отец ребёнка: Швырев Михаил

Рождение ребёнка
Около 05.02.1774

Дочь: Атаманская Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Швырев Михаил

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
дев. Параскева Михайлова Москвина
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Швырев Степан Михайлов

Отец ребёнка: Швырев Михаил

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Шептанова? Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Швырев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Михаил

Смерть
После 1795
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