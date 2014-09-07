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Тайшина Кира Сергеевна

Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

07.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2014

Отец: Тайшин Сергей Анатольевич

Мать: Тайшина Светлана Леонидовна

Реутов, Реутов, Московская область