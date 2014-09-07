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Тайшина Кира Сергеевна
Тайшина Кира Сергеевна
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Место рождения
Реутов
, Реутов, Московская область
Дата рождения
07.09.2014
Пол
Женский
Отец
Тайшин Сергей Анатольевич
1973 г.р.
Мать
Тайшина (Лобак) Светлана Леонидовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2014
Отец:
Тайшин Сергей Анатольевич
Мать:
Тайшина Светлана Леонидовна
Реутов
, Реутов, Московская область
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