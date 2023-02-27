Россоха Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россоха Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.?

Отец: не указан

Мать: Черняк Элла

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