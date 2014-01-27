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Смотрова Татьяна Дмитриевна
Смотрова Татьяна Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.2014
Пол
Женский
Отец
Смотров Дмитрий Вячеславович
1979 г.р.
Мать
Поварова Екатерина Григорьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2014
Отец:
Смотров Дмитрий Вячеславович
Мать:
Поварова Екатерина Григорьевна
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