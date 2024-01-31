Закутский Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закутский Лука

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закуцкий Николай Лукич

Мать ребёнка: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
станица Усть-Медведицкая
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