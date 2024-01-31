Закутский Лука
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротеева Апполинария (Пелагея) Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
станица Усть-Медведицкая