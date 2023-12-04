Стерляхина Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Стерляхин Степан Афонасьевич
Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Стерляхин Федор Афонасьевич
Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Стерляхина Афросинья Афонасьевна
Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Стерляхина Варвара Афонасьевна
Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно