Стерляхина Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерляхина Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Стерляхин Степан Афонасьевич

Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Стерляхин Федор Афонасьевич

Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Стерляхина Афросинья Афонасьевна

Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Стерляхина Варвара Афонасьевна

Отец ребёнка: Стерляхин Афонасий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерляхин Афонасий Данилович

Смерть
Неизвестно
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