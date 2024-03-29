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Болотоков Фатыхбек-Тима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Болотоков Амурби Тимович

Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна

Рождение ребёнка
02.12.1938

Дочь: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна

Рождение ребёнка
20.12.1940

Дочь: Болотокова Зоя Тимовна

Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна

Рождение ребёнка
08.03.1945

Дочь: Болотокова Кримляна Тимовна

Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна

Смерть
1985

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