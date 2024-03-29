Болотоков Фатыхбек-Тима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна
Рождение ребёнка
02.12.1938
Дочь: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна
Рождение ребёнка
20.12.1940
Дочь: Болотокова Зоя Тимовна
Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна
Рождение ребёнка
08.03.1945
Дочь: Болотокова Кримляна Тимовна
Мать ребёнка: Макоева Мадина-Кута Аюбовна
Смерть
1985