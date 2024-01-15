Возмищев Николай (Колай) (Колай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Возмищев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Одотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Одотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Одотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одотья
Смерть
Неизвестно