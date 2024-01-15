Возмищев Николай (Колай) (Колай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возмищев Николай (Колай) (Колай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возмищев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возмищев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Одотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Одотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Одотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Одотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одотья

Смерть
Неизвестно
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