Милешина Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шибаев Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
12.05.1985
Дочь: Беленченко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Шибаев Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно