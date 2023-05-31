Милешина Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милешина Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шибаев Алексей Юрьевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.05.1985

Дочь: Беленченко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шибаев Алексей Юрьевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаев Алексей Юрьевич