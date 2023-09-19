Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна

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Место рождения

Софиевка, Павлодарская обл., Казахстан

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

05.03.1993

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Мартенс Давыд

Мать: Эннс Екатерина Абрамовна

Софиевка, Павлодарская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
09.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович

п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович

г.п. Стойба Селемджинский район Амурская обл
Рождение ребёнка
30.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович

п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
03.07.1955

Сын: Буллер Андрей Давыдович

Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович

п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
12.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буллер Давыд Давыдович

Смерть
05.03.1993
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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