Буллер (Мартенс) Екатерина Давыдовна
Место рожденияСофиевка, Павлодарская обл., Казахстан
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти05.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Отец: Мартенс Давыд
Мать: Эннс Екатерина Абрамовна
Софиевка, Павлодарская обл., Казахстан
Рождение ребёнка
09.10.1949
п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951
г.п. Стойба Селемджинский район Амурская обл
Рождение ребёнка
30.07.1953
п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
03.07.1955
Отец ребёнка: Буллер Давыд Давыдович
п. Стойба Селемджинского р-на; Амурской обл.
Рождение ребёнка
12.05.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1993
Похороны
Неизвестно