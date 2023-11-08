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Чернозубкин Валерий Анатольевич
Чернозубкин Валерий Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1963
Пол
Мужской
Отец
Чернозубкин Анатолий Иванович
1937 г.р.
Мать
Шилова (Русакова) Зинаида Дмитриевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1963
Отец:
Чернозубкин Анатолий Иванович
Мать:
Шилова Зинаида Дмитриевна
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