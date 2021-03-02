Двойникова (Новикова) Римма (Рима) Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1941
Дата смерти02.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941
Рождение ребёнка
26.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойников Александр Тихонович
Рождение ребёнка
08.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойников Александр Тихонович
Смерть
02.03.2021