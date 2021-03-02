Двойникова (Новикова) Римма (Рима) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова (Новикова) Римма (Рима) Васильевна

Место рождения

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.08.1941

Дата смерти

02.03.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1941

Отец: Новиков Василий Семенович

Мать: Новикова Клавдия Семеновна

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойников Александр Тихонович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойников Александр Тихонович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.03.2021
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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