Гайсина (Гайбадуллина) Расима Тухватулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина (Гайбадуллина) Расима Тухватулловна

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Место рождения

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1973

Отец: Гайбадуллин Тухватулла Тазетдинович

Мать: Гайбадуллина Масхуда Махмутовна

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.04.1992

Муж: Гайсин Ильфак Анварович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
08.06.1992
Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1993

Сын: Гайсин Габдулла Ильфакович

Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1994

Сын: Гайсин Ильшат Ильфакович

Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1996

Дочь: Гайсина Ильвина Ильфаковна

Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
30.12.2010

Муж: Гайсин Ильфак Анварович

Чекмагуш, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан