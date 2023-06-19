Гайсина (Гайбадуллина) Расима Тухватулловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1973
Бракосочетание
10.04.1992
Место жительства
08.06.1992
Рождение ребёнка
07.02.1993
Сын: Гайсин Габдулла Ильфакович
Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович
Рождение ребёнка
16.02.1994
Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович
Рождение ребёнка
22.10.1996
Дочь: Гайсина Ильвина Ильфаковна
Отец ребёнка: Гайсин Ильфак Анварович
Развод
30.12.2010
Чекмагуш, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан