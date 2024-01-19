Наседкин Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Наседкин Яков
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Наседкина Еврония Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Наседкина Еврония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно