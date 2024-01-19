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Наседкин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Наседкин Яков

Мать: Наседкина Феодосия Егоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Наседкина Еврония Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Наседкина Еврония Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Еврония Ивановна

Смерть
Неизвестно
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