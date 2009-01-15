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Корсунова Полина Алексеевна
Корсунова Полина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2009
Пол
Женский
Отец
Корсунов Алексей Григорьевич
1983 г.р.
Мать
Корсунова (Климанова) Елена Анатольевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2009
Отец:
Корсунов Алексей Григорьевич
Мать:
Корсунова Елена Анатольевна
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