Симоненко (Ежкова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко (Ежкова) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

19.02.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ежков Пётр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Симоненко) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич

Смерть
19.02.1970

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