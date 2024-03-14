Симоненко (Ежкова) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти19.02.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Ежков Пётр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Симоненко) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Симоненко Григорий Андреевич
Смерть
19.02.1970