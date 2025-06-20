Корнилова (Корнилова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
29.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Илья Евгеньевич