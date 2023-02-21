Ишбига Тилякаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Нафатдин Абдулвалиев
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
20.03.1841 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
09.02.1844 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фатима Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Рождение ребёнка
22.01.1851 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулвали Гумеров
Смерть
Неизвестно