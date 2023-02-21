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Ишбига Тилякаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Нафатдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сиражетдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1841 ст.

Сын: Фахритдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1844 ст.

Сын: Кутлиахмет Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фатима Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1851 ст.

Сын: Мугунитдин Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Гумеров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвали Гумеров

Смерть
Неизвестно
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