Мысикова (Ковалева) Ганна (Анна) Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти01.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Ковалев Устин
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1935
Дочь: Черненкова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1937
Дочь: Мысикова Ева Павловна
Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
02.05.1945
Дочь: Седова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1953