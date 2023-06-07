Мысикова (Ковалева) Ганна (Анна) Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысикова (Ковалева) Ганна (Анна) Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

01.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Ковалев Устин

Мать: Ковалева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Мысиков Иван Павлович

Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Черненкова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1937

Дочь: Мысикова Ева Павловна

Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.05.1945

Дочь: Седова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Мысиков Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мысиков Павел Павлович

Смерть
01.05.1953