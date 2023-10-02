Букина Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мапанья (?) Евсеевна

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Букин Феоктист Евстафьевич

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Дарья Евсеева

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Букин Андрей Евстафьевич

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

по ревизским сказкам 1850 - 3 года
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Букин Степан Евстафьевич

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Соломия Евстафьевна

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Нестор Евстафьевич

Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович

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