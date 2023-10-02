Букина Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мапанья (?) Евсеевна
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Букин Феоктист Евстафьевич
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Дарья Евсеева
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
по ревизским сказкам 1850 - 3 года
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Соломия Евстафьевна
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букин Евсей Севастьянович