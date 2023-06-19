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Артемьев Петр

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

23.06.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1865 ст.

Отец: Никифоров Артемий

Мать: Галактионова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.04.1884 ст.

Жена: Сергеева Наталья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Петров Георгий

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.01.1903 ст.

Дочь: Петрова Мария

Мать ребёнка: Сергеева Наталья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.

Дочь: Петрова Екатерина

Мать ребёнка: Сергеева Наталья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область