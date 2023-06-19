Артемьев Петр
Место рождения
Дата рождения23.06.1865 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1865 ст.
Отец: Никифоров Артемий
Мать: Галактионова Варвара
Бракосочетание
23.04.1884 ст.
Жена: Сергеева Наталья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Петров Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1903 ст.
Дочь: Петрова Мария
Мать ребёнка: Сергеева Наталья
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.
Дочь: Петрова Екатерина
Мать ребёнка: Сергеева Наталья