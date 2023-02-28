Лаврова (Грязнова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Грязнова) Елена

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

21.05.1912

Дата смерти

16.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912

Отец: Грязнов Василий

Мать: Грязнова Марья

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.09.1939

Дочь: Чухонцева Мария

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.01.1942

Дочь: Сухарева Людмила

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.06.1944

Сын: Лавров Петр

Отец ребёнка: ?

Смерть
16.02.1983
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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