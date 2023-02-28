Лаврова (Грязнова) Елена
Место рождения
Дата рождения21.05.1912
Дата смерти16.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912
Отец: Грязнов Василий
Мать: Грязнова Марья
Рождение ребёнка
30.09.1939
Дочь: Чухонцева Мария
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.01.1942
Дочь: Сухарева Людмила
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.06.1944
Сын: Лавров Петр
Отец ребёнка: ?
Смерть
16.02.1983
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область