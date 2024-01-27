Кудряшева Надежда Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева Надежда Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Цапалюк Вера Петрововна

Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович

Приволье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Галина Петрововна

Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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