Кудряшева Надежда Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Цапалюк Вера Петрововна
Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович
Приволье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Николай Петрович
Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Галина Петрововна
Отец ребёнка: Кудряшев Петр Петрович
Смерть
Неизвестно