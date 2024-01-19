Ахсянова (Сибгатуллина) Алимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсянова (Сибгатуллина) Алимя

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сибгатуллин Айся

Мать: Сибгатуллина Фярюзя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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