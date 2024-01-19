Ахсянова (Сибгатуллина) Алимя
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Сибгатуллин Айся
Мать: Сибгатуллина Фярюзя
Рождение ребёнка
24.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость