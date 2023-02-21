Ходырев Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1840 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1840 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Афанасья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Марфида Матвеевна
Мать ребёнка: Ходырева Афанасья Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Сын: Ходырев Дионисий Матвеевич
Мать ребёнка: Ходырева Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходырев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Ходырева Анастасия Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891 ст.