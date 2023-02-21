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Ходырев Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1840 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1840 ст.

Отец: Ходырев Иван Петрович

Мать: Ходырева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1869 ст.

Сын: Ходырев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ходырева Афанасья Зиновьевна

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Марфида Матвеевна

Мать ребёнка: Ходырева Афанасья Зиновьевна

Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Ходырев Дионисий Матвеевич

Мать ребёнка: Ходырева Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Афанасья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходырев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Ходырева Анастасия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Анастасия Филипповна

Смерть
После 1891 ст.
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