Степанов Тарас Михайлович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Степанов Михаил Родионов
Мать: Степанова Агафья
Рождение ребёнка
23.06.1839
Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Тарасовна
Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Тарасовна
Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ульяна Тарасова
Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно