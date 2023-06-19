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Степанов Тарас Михайлович

Место рождения

Дальняя Ливенка, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Степанов Михаил Родионов

Мать: Степанова Агафья

Дальняя Ливенка, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.06.1839

Сын: Степанов Иван Тарасович

Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Тарасовна

Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Тарасовна

Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Тарасовна

Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ульяна Тарасова

Мать ребёнка: Степанова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область