Эскин (Певзнер) Эсфирь Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1873
Дата смерти24.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1873
Отец: Певзнер Симон
Мать: Певзнер Шлима
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Гильман Ида Владимировна
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Толочин
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Лурье Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Гильман Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Исерлис Софья Владимировна
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лурье Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эскин Гиля
Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1949
ленинград