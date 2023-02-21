Эскин (Певзнер) Эсфирь Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эскин (Певзнер) Эсфирь Симоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1873

Дата смерти

24.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1873

Отец: Певзнер Симон

Мать: Певзнер Шлима

Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Гильман Ида Владимировна

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Толочин
Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Лурье Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Эскин Иосиф Владимирович

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Гильман Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Эскин Давид Владимирович

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Исерлис Софья Владимировна

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лурье Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эскин Гиля

Отец ребёнка: Эскин Владимир Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эскин Владимир Исаакович

Смерть
24.12.1949
ленинград
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