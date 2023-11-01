Ибрагимова Майминат Султанмурадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1991
Сын: Абдулкадиров Рашид Батырсолтанович
Отец ребёнка: Абдулкадыров Батырсолтан Айнутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чораева Зулхужат Батырсолтановна
Отец ребёнка: Абдулкадыров Батырсолтан Айнутдинович
Бракосочетание
Неизвестно