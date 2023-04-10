Плотникова Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864 ст.
Отец ребёнка: Плотников Феофил Лукин
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Ефимия Феофилова
Отец ребёнка: Плотников Феофил Лукин
Место жительства
1875 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно