Плотникова Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1834 и 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864 ст.

Сын: Плотников Петр Феофилов

Отец ребёнка: Плотников Феофил Лукин

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Ефимия Феофилова

Отец ребёнка: Плотников Феофил Лукин

Место жительства
1875 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#6
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Феофил Лукин

Смерть
Неизвестно