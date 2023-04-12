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Глубоких Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Глубоких/глубоков Даниил Михайлович

Мать: Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Августа Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Глубоких Александра Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна

Смерть
1942