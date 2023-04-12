Глубоких Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Августа Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Глубоких Александра Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Ивановна
Смерть
1942