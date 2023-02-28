Третьяков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1899
Дата смерти21.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1923
Сын: Третьяков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Третьякова Васса Мефодьевна
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: Пастарева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова Васса Мефодьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1978
Благодатный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область