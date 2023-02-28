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Третьяков Иван Васильевич

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Место рождения

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.11.1899

Дата смерти

21.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
?.03.1923

Сын: Третьяков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Васса Мефодьевна

Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: Пастарева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Васса Мефодьевна

Катково, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Соломонида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Васса Мефодьевна

Смерть
21.03.1978
Благодатный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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