Балагурова (Федурина) Екатерина Северьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова (Федурина) Екатерина Северьяновна

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Место рождения

Абагайтуй, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Абагайтуй, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1941

Дочь: Балагурова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Михаил Константинович

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