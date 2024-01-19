Балагурова (Федурина) Екатерина Северьяновна
Место рождения
Дата рождения26.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1941
Дочь: Балагурова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Балагуров Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно